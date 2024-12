Po 35 ROKOCH sa konečne dočkala: Pamela Anderson oznámila nečakanú NOVINKU!

Herečka Pamela Anderson. (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Nikdy nie je neskoro začať si plniť svoje sny! Konečne prišiel vytúžený moment v dlhoročnej kariére Pamely Anderson. Hviezda filmu The Last Showgirl je totiž nominovaná na Zlatý glóbus a ocitla sa v kategórii, v ktorej sú doterajšie držiteľky Oscara Angelina Jolie, Nicole Kidman, Kate Winslet a Tilda Swinton.

Prvá nominácia na prestížne ocenenie v jej živote! Pamela Anderson je dojatá a zároveň „vďačná, ohromená... a požehnaná“ po tom, čo sa dozvedela túto príjemnú správu.Herečka, ktorá v roku 1989 začínala ako modelka Playboya, bola nominovaná za najlepší ženský herecký výkon vo filme - dráme režisérky Gie Coppoly.

„O túto krásnu nomináciu sa delím s kolegami z filmu The Last Showgirl, s mojou rodinou a s ďalšími spolupracovníkmi na tejto zaujímavej ceste,“ napísala 57-ročná Pamela vo vyhlásení, ktoré získal magazín People.

„Nikdy nie je neskoro snívať, začať odznova a zostať otvorený možnostiam - nie všetci máme také šťastie,“ pokračovala. „Prajem všetkým lásku, som vďačná, že sa nachádzam v tejto novej vzrušujúcej kapitole,“ dodala.

Bývalá hviezda filmu Baywatch sa vo svojom odkaze poďakovala aj produkčnej spoločnosti Roadside Attractions a kolegyni Miley Cyrus, ktorá je nominovaná za najlepšiu pôvodnú pieseň. Cyrus je spolu s Andrewom Wyatom a Lykke Zachrisson autorkou piesne Beautiful That Way zo soundtracku k filmu The Last Showgirl.

Vo filme The Last Showgirl hrá Pamela Anderson Shelly, tanečnicu z Las Vegas, ktorá sa ocitne na križovatke, keď hotel, v ktorom sa koná jej dlhoročná šou, oznámi, že po desaťročiach končí. Spolu so svojimi kolegyňami tanečnicami, ktoré hrajú Kiernan Shipka a Brenda Song, sa musí Shelly popasovať s neznámou budúcnosťou. Zároveň sa snaží napraviť svoj vzťah s odcudzenou dospelou dcérou Hannah (Billie Lourd). Vo filme sa objaví tiež slávna herečka Jamie Lee Curtis.

Hoci sa Pamela pohybuje v tomto odvetví už desaťročia a má za sebou úlohy v prominentných seriáloch ako Baywatch, Home Improvement či v komediálnom seriáli V.I.P., toto je prvýkrát, čo je uznávaná ako seriózna herečka a uchádzačka o ocenenia.

V novembrovom rozhovore pre Entertainment Weekly prirovnala režisérka Coppola Pamelu k jednej slávnej ikone 20. storočia. „Je to Marilyn Monroe v súčasnej dobe,“ povedala režisérka. Uvedomila si to pri sledovaní odhaľujúceho dokumentu Pamela, A Love Story (2023).

Zlaté glóbusy sa budú vysielať v priamom prenose v nedeľu 5. januára o 20.00 h SELČ na CBS a Paramount+.