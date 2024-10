Smutné slová Pamely Anderson: Prehovorila o náročnom boji s depresiami!

Pamela Anderson (Zdroj: SITA)

Vo štvrtok sa v Zürichu začal filmový festival, ktorého sa zúčastnilo viacero svetoznámych tvárí. Jednou z nich bola aj Pamela Anderson, ktorá prišla predstaviť svoj nový film s názvom The Last Showgirl.

Okrem toho však dostala aj jedno z ocenení. Po tom, ako si ho prebrala, však v ďakovnej reči prekvapila mnohých prítomných. Aj napriek svojej radosti totiž prehovorila o svojej temnej minulosti, ktorá bola sprevádzaná depresiami, ktoré trvali poriadne dlhý čas.

„Keď sa pozriem do minulosti, tak mám pocit, že som sa z Pobrežnej hliadky presunula rovno na Broadway. Netuším, čo sa stalo medzi tým, je to všetko rozmazané. Som hlavne šťastná, že tu môžem byť, pretože si myslím, že som mala niekoľko dekád depresiu. Nikdy by ma nenapadlo, že budem niekedy preberať cenu, ako je táto. Chcem len pokračovať v tom, čo robím," povedala Anderson podľa Daily Mail.

Pamela Anderson (Zdroj: SITA)