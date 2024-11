Cher IGNORUJE vlastnú rodinu: Veľké varovanie... TOTO nedopadne dobre!

Speváčka Cher. (Zdroj: SITA)

Sú zúfalí a nevedia, čo majú robiť! Členovia rodiny nesúhlasia so vzťahom Cher, ktorý má spevácka diva s Alexandrom Edwardsom. Ten je od hviezdy mladší až o 40 rokov. Nemenované zdroje z ich okolia tvrdia, že opakované varovania rodiny zostali bez odozvy.

Cher, ktorá začiatkom tohto roka vydala kompiláciu najväčších hitov Forever, sa už dva roky stretáva s 38-ročným hudobným manažérom. Jej blízkych však tento románik čoraz viac znepokojuje. Jeden zdroj, ktorý pozná speváčkinho syna Chaza Bonoa (55), hovorí, že oceňovaná umelkyňa je slepá voči „skutočným zámerom“ jej priateľa a to všetko i napriek tomu, že sa objavuje jeden varovný signál za druhým.

Obavy sa vystupňovali po tom, ako Cher v máji prezradila, že s Alexandrom spolupracuje na svojom albume. "Cherina rodina sa už vzdala snahy presvedčiť ju o tom, že Alexander nemá najlepšie úmysly," povedal exkluzívne pre Dailymail jeden z blízkych zdrojov. 'Tvrdila, že mu nejde o jej peniaze. Teraz mu však platí obrovské sumy za nový album."

Ďalšia panika ohľadom vzťahu vznikla vtedy, keď Cher prezradila, že plánuje zmeniť svoju poslednú vôlu, aby do nej zahrnula aj Alexandra. „Ešte to neurobila, ale veľmi o tom uvažuje, pretože tvrdí, že je to láska jej života. Ak bude tento jej album posledný, ktorý vydá, bude mať nepochybne obrovský úspech. Po jej smrti čaká na Alexandra veľký balík peňazí a bude oňho postarané celý život. Toto je jeden obrovský varovný signál," uviedol nemenovaný zdroj.

Alexander Edwards a Cher (Zdroj: SITA)

Olej do ohňa priliala tiež jedna situácia na galavečeri, kde sa jej priateľ pobil s Travisom Scottom. Jej rodina bola šokovaná, ako ho Cher obhajovala a schvaľovala jeho násilie.