Frajer Seleny Gomez NAJSEXI MUŽOM SVETA? Ľudia sú zdesení a búria sa!

LOS ANGELES - To vyberali so zaviazanými očami? Aj takéto reakcie sa šíria internetom v súvislosti s tým, že frajer Seleny Gomez (32) - producent Benny Blanco (36) bol magazínom People zaradený medzi najsexi mužov sveta.

Prestížny magazín People každý rok venuje jedno svoje vydanie najsexi mužovi sveta. Túto pozíciu v minulosti obsadili napríklad Patrick Dempsey, Chris Evans, Chris Hemsworth, Ryan Reynolds, či Mel Gibson, Brad Pitt a Richard Gere. Okrem príjemného zovňajšku sa často berie do úvahy aj charizma daného pána, či to ako sa prezentuje a správa.

V týchto dňoch voľba najsexi muža sveta vyvolala búrlivé reakcie. Do výberu známych tvárí sa dostal producent Benny Blanco. Mnohí si dokonca hneď mysleli, že vyhral práve on. „Priznávam, že možno je milý. Ale najviac sexi na svete? To kto vyberal? Hádzali šípkou so zaviazanými očami?” aj takto reagovali ľudia, ktorí bez okolkov dávali najavo svoje zdesenie.

Benny poskytol magazínu People rozhovor, v ktorom o sebe viac prezradil. Ako tvrdí, k svojej partnerke sa usiluje byť pozorný. „S ňou je každý deň najlepším dňom môjho života,” uviedol s tým, že jej rád varí jej obľúbené jedlá a obaja si vážia vzájomnú úprimnosť.

Na potešenie mnohých Benny titul Najsexi muža sveta nezískal. Ako magazín People na svojich sociálnych sieťach uviedol, Najsexi mužom sveta pre rok 2024 je herec John Krasinski. Čo na túto voľbu hovoríte?