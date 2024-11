Život Britney Spears naberá na obrátkach: Nastal veľký MOMENT, na ktorý si bude ešte dlho pamätať!

(Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Konečne sa dočkala! Po dlhých rokoch odcudzenia prišiel čas, ktorý rozcíti každú matku. Popová princezná Britney Spears sa totiž stretla so svojím najmladším synom Jaydenom. Speváčka je nadšená, že obnovila vzťah s vlastným dieťaťom.

Svitá popovej dive na lepšie časy? Po turbulentnom období, kedy bojovala so psychickými problémami a taktiež so svojím vlastným otcom, ktorý ju zbavil svojprávnosti, ide o potešujúcu správu. Podľa ET sa Britney stretla s Jaydenom, ktorý tento mesiac ukončí strednú školu, minimálne dvakrát v Los Angeles.

Speváčka má dvoch synov s bývalým manželom Kevinom Federlineom, s ktorým tvorila pár v rokoch 2004 až 2007. Keďže jej zdravotný stav bol zlý, po rozhodnutí súdu dostal Kevin deti do plnej starostlivosti. Britney teda neostávalo nič iné, len posielať synom mastné výživné, ktoré predstavovalo neskutočných 5 miliónov dolárov. Takúto sumu im poslala v priebehu 17 rokov.

Synov nemohla vidieť taktiež kvôli vzdialenosti, keď spolu s otcom žili na Havaji. Jayden sa však rozhodol presťahovať do Kalifornie, aby sa opäť skontaktoval so svojou mamou. „Britney je nadšená, že má späť svoje dieťa. Všetko sa uberá správnym smerom,“ povedal nemenovaný zdroj.

(Zdroj: SITA)

Deti prejavili o ňu záujem po tom, čo exmanželov právnik oznámil zlepšenie jej zdravotného stavu. Hlavne Jayden žil dlhé roky v nádeji, že sa opäť spojí so svojou mamou a budú mať vzťah taký, ako kedysi. Už v roku 2022 neskrýval svoju túžbu po napravení vzťahu medzi ním a Britney, hoci vedel, že to bude vyžadovať veľa času a úsilia. „Chcem len, aby sa zlepšil jej psychický stav. Keď sa to stane, určite ju chcem znova vidieť,“ priznal Jayden pred dvoma rokmi pre Dailymail.