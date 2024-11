Donna z Beverly Hills nabrala po 50-ke druhý dych: Výrazne SCHUDLA a... Rovnaký PIERCING s dcérou!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Tori Spelling (51) mala s kolísaním váhy problém celý život. Jeden čas dokonca trpela anorexiou, a preto každý výrazný úbytok váhy u herečky vyvoláva obavy. Aktuálne opäť púta pozornosť svojimi štíhlymi tvarmi... No a zdá sa, že po 50-kde doslova nabrala druhý dych. S dcérou si totiž dala urobiť rovnaký piercing!

Tori Spelling sa do povedomia verejnosti zapísala predovšetkým ako Donna z kultového seriálu 90. rokov Beverly Hills 902 10. Na očiach verejnosti je dlhých 34 rokov a po celý ten čas herečka bojuje so svojimi kilami. Chvíľu je prirodzene štíhla, potom má nejaké to kilo navyše a o chvíľu je zas príliš vychudnutá.

Výrazný úbytok váhy však pri nej zakaždým dvíha varovný prst. V minulosti vraj mala len 45 kíl a bojovala s anorexiou. No a po 50-ke sa zdá, že sa chce priblížiť svojej niekdajšej forme... Opäť pochudla, hrdo vystavuje svoje štíhle bruško v krátkych tričkách. No a najnovšie sa na ňom trbliece aj sexi novinka.

(Zdroj: Profimedia)

Paparazzi herečku nafotili v uliciach Los Angeles, ako sa s dcérou Stellou vracia z rýchleho občerstvenia. A oblečené ako "dvojičky" - v rovnakých čiernych nohaviciach a čiernom krátkom tope - ukázali, že si spoločne nechali vyhotoviť aj rovnaký piercing. Pozrite, ako im to pristane!

(Zdroj: Profimedia)