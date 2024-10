Smrť Liama Paynea (†31) zasiahla aj bývalých kolegov z One Direction: Z ich slov sa tisnú slzy do očí!

Liam Payne (Zdroj: Profimedia)

Skupina sa v mene všetkých jej členov vyjadrila v stanovisku, ktoré citovali viaceré médiá vrátane Page Six. „Informácia o Liamovej smrti nás veľmi zasiahla. V čase, keď budeme schopní povedať viac, tak sa k tomu vyjadríme bližšie. Teraz si však zoberieme nejaký čas na smútok a spracovanie straty nášho brata, ktorého sme mali radi. Spomienky, ktoré zdieľame, si budeme navždy vážiť. Naše myšlienky sú s jeho rodinou, kamarátmi a fanúšikmi. Veľmi nám bude chýbať," uviedla skupina.

K smrti Paynea sa vyjadrili jeho bývalí kolegovia aj na svojich sociálnych sieťach. Zatiaľ jediným, ktorý tak neurobil, je Niall Horan. Louis Tomlinson, Zayn Malik a Harry Styles však na Instagrame vyjadrili svoj smútok, ktorý s nimi zdieľa aj množstvo fanúšikov.

„Som zničený z toho, že to musím napísať, ale včera som stratil brata. Liam bol človekom, ku ktorému som vzhliadal, bol pozitívny, vtipný a mal dobrú dušu," uviedol Tomlinson. „Liam bol skvelým pesničkárom so skvelým zmyslom pre melódiu. Často sme sa bavili, že sa vrátime do štúdia a opäť vytvoríme chémiu, ktorú sme mali v skupine. Podľa mňa bol najdôležitejším členom One Direction. Jeho skúsenosť od mladého veku, jeho osobnosť a dar písania. Vďaka, že si nás vyformoval," doplnil britský spevák.

„Som úplne zničený. Jeho najväčšou radosťou bolo robiť druhých ľudí šťastných. Bolo pre mňa cťou byť po jeho boku, keď to robil. Vždy mal srdce na dlani a mal energiu, ktorá bola nákazlivá. Bol milý, podporujúci a milujúci. Roky, ktoré sme spolu strávili, zostanú pre mňa tie najpamätnejšie. Navždy mi budeš chýbať," napísal Harry Styles.

„Pristihol som sa pritom, ako sa s tebou nahlas rozprávam a dúfal som, že ma počuješ. Rozmýšľam veľmi sebecky, ale zostávalo nám ešte veľa rozhovorov, ktoré sme mali mať. Nikdy som ti nepoďakoval za podporu, ktorú si mi dal počas náročných momentov v mojom živote," napísal Zayn Malik. „Keď si odišiel, tak som stratil brata a nedokážem vysvetliť, čo by som dal za to, aby som ťa mohol naposledy objať a povedať ti zbohom, že ťa mám rád a že ťa veľmi rešpektujem," doplnil hudobník.