ŠOKUJÚCI krok chorého kráľa Karola III. (75): PRERUŠIL liečbu rakoviny!

(Zdroj: SITA/Henry Nicholls/Pool Photo via AP)

Kráľovská rodina prežíva posledné roky neustále drámy vďaka princovi Harrymu a jeho manželke Meghan, ktorí na ňu majú ťažké srdce. Oveľa vážnejšia situácia však nastala na začiatku tohto roka, kedy kráľ Karol III. a princezná Kate oznámili, že bojujú s rakovinou.

Správy o tejto dvojici sa verejnosť dozvedá len veľmi zriedka. Tie najnovšie však mnohých šokovali. Ako informuje Daily Mail, kráľ Karol sa rozhodol prerušiť liečbu rakoviny. Dôvodom je pracovná cesta do Austrálie a Samoy a lekári to prominentnému pacientovi odsúhlasili. Oficiálna návšteva týchto krajín začne 18. októbra a bude trvať až do 26. októbra.

Na ceste bude kráľa sprevádzať aj jeho manželka kráľovná Camilla. Dvojicu v zahraničí čaká mimoriadne nabitý program - denne má naplánovaných až 10 stretnutí a len v jeden deň bude oddychovať. Podľa zdroja sa však aj program konzultoval s lekármi. Po návrate do Británie bude kráľ v liečbe pokračovať.

Kráľ Karol III. (Zdroj: SITA/Dan Kitwood/Pool Photo via AP)