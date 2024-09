Hviezdna herečka Blanchett na červenom koberci: Ako chodiaci PRÍBORNÍK… Cate, PREČO?!

Cate Blanchett (Zdroj: SITA)

TORONTO - Austrálska diva Cate Blanchett (55) sa zúčastnila Medzinárodného filmového festivalu v Toronte, kde šokovala skutočne uleteným outfitom. Po červenom koberci sa prešla v kostýme, ktorý doplnila zahnutými lyžicami... Ehm, Cate to prečo?!

Herečka Cate Blanchett je žena mnohých tvárí

Vo štvrtok odštartoval v Toronte Medzinárodný filmový festival a potrvá až do nedele 15. septembra. Včera sa tam premiérovala nová televízna miniséria s názvom Dokonalý cudzinec... A po boku "Borata" Sachu Barona Cohena, si hlavnú úlohu v nej zahrala aj austrálska diva Cate Blanchett. No a tá na červenom koberci poriadne prekvapila!

Na predstavenie svojho nového počinu dorazila v čiernom kostýme, ktorý bol síce na prvý pohľad jednoduchý, no plavovláska ho ozvláštnila skutočne uleteným detailom. Po bokoch mala totiž zavesené zahnuté strieborné polievkové lyžice. Cate tak pôsobila doslova ako chodiaci príborník. Chýbalo jej už iba zavesiť si nožíky na rukávy, vidličky na nohavice a mala by to komplet. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)