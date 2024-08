Známy hudobník (43) sa teší z ďalšieho prírastku do rodiny: Stal sa 4-násobným otcom!

(Zdroj: pixabay.com)

LOS ANGELES - Americký spevák Brandon Jenner (43) prežíva úžasné chvíle. Na svojich sociálnych sieťach totiž oznámil, že spolu so svojou manželkou Cayley Stoker privítali ďalšieho potomka.

Americký spevák sa dlhodobo venuje hudbe, avšak mnoho fanúšikov ho pozná aj vďaka jeho slávnej rodine. Brandon je totiž synom Caitlyn Jenner, vďaka čomu sa objavil aj v známej televíznej šou Keeping Up with the Kardashians.

Už 4 roky je navyše šťastne ženatý s Cayley Stoker, s ktorou momentálne prežívajú krásne chvíle. Na svojom profile na sociálnej sieti Instagram totiž Jenner oznámil, že sa opäť stali rodičmi. Stal sa tak už 4-násobným otcom, keď dve deti má so spomínanou Stoker a jedno s jeho prvou manželkou.

„Je tu. Joan Almond Jenner. Dostala meno po starej mame Cayley," napísal Jenner k fotke svojho malého pokladu. V komentároch mu k tejto krásnej správe gratulovali aj viacerí členovia slávnej rodiny, ktorá sa tak rozrástla o ďalšieho člena.