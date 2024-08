Princ William poriadne zúri: Jeho brat čoskoro zdedí poriadny balík peňazí!

Princ Harry s manželkou Meghan sú momentálne v Kanade. (Zdroj: SITA)

LONDÝN - Princ Harry (39) by sa mal podľa všetkého už o mesiac dostať k poriadne mastnej sume, ktorú mu zanechala zosnulá kráľovná Alžbeta II. To sa však vôbec nepáči jeho bratovi - princovi Williamovi (42) a princeznej Kate (42), podľa ktorých si to za svoje správanie vôbec nezaslúži.

Princ Harry by mal po dovŕšení 40-tky, ktorú bude oslavovať 15. septembra, dostať približne 7,7 milióna eur. Bývalá kráľovná totiž vyčlenia viac ako 80 miliónov eur do zvereneckého fondu, z ktorého dostanú jej pozostalí peniaze.

Princ Harry (Zdroj: SITA)

To, že ich dostane aj Harry, sa však vôbec nepáči princovi Williamovi a jeho manželke, ktorí majú s ním a Meghan Markle dlhoročné spory. Podľa zdroja z ich okolia si myslia, že dvojica, ktorá žije už niekoľko rokov v USA, si tieto peniaze vôbec nezaslúži.

„William je z toho, že Harry opäť na rodine zarobí a odnesie si domov milióny, veľmi znechutený. Podľa neho nepohol ani prstom, aby si ich zaslúžil. Nič s tým však nemôže urobiť, maximálne krútiť hlavou. Keby to však bolo na ňom, tak by Harry nedostal nič. William si nemyslí, že jeho brat je v pozícii, že si to zaslúži a dáva jasne najavo, že si myslí, že to nie je správne. William a Kate neveria Harrymu a Meghan, takže to, že teraz dostanú peniaze z dedičstva kráľovnej ich poriadne hnevá," povedal zdroj pre magazín Closer.

Princ William (Zdroj: SITA)