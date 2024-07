Obrovská radosť známeho speváka: Po 5 potratoch sa stal ZÁZRAK... Narodila sa mu dcérka!

(Zdroj: GettyImages)

Hviezda skupiny Blue, Simon Webbe, oznámil, narodenie svojho druhého potomka s manželkou Ayshen. Dvojica má už spolu trojročnú dcéru Cyan a pred časom privítali na svete ďalšie dievčatko. Prezradili to v rozhovore pre magazín OK! Dcérka dostala krásne meno Riya Diamond.

„Meno Riya v skutočnosti znamená v turečtine "sen" a presne taká je. Splnený sen. Je dôkazom pre všetkých, aby sa nikdy nevzdávali,“ vyjadril sa Simon. „Potratila som a nepodarilo sa ani umelé oplodnenie. Predtým som mala cisársky rez s Cyan a mala som 40 rokov, takže som bola opäť vysoko riziková. Vštky tieto štatistiky mi vyhodili do tváre a prišlo mi zle,“ priznala Ayshen.

Dcérka sa vypýtala na svet o celé 3 týždne skôr, Simon preto nemohol so svojimi dievčatami stráviť viac času a deň po jej narodení sa musel vrátiť do práce. Mal totiž podpísanú zmluvu a jej zrušenie by sprevádzalo veľa problémov. Voľno mal naplánované na riadny termín pôrodu. „Bolo to veľmi stresujúce. Keď som bol preč, nebol som sústredený, chcem som sa dostať domov,“ priznal.

Cesta za ich vytúženým druhým spoločným dieťatkom bola veľmi tŕnistá. Manželia majú za sebou 5 potratov, neefektívne zmrazenie vajíčok aj neúspešné umelé oplodnenie. Lekári dvojici oznámili, že je nepravdepodobné, aby počali dieťa. Tri týždne potom Ayshen prirodzene otehotnela.

(Zdroj: Profimedia)