OTVORENÁ SPOVEĎ slávneho speváka: Prehovoril o bolestnej ceste za vytúženým dieťatkom!

Simon Webbe sa preslávil pôsobením vo formácii Blue.

Každý rok od 9. do 15. októbra prebiehajú v mnohých krajinách rôzne kampane zamerané na osvetu týkajúcu sa straty dieťatka. Celá táto iniciatíva nesie názov Baby Loss Awareness Week a jedným z jej cieľov je to, aby táto téma nebola viac tabu.

Pri tej príležitosti otvoril svoje súkromie aj spevák Simon Webbe. „Nemyslíte si, že by sa vám to mohlo stať. A nikdy by som si nepomyslel, že práve takto bude vyzerať moja cesta,” uviedol v úvode svojej spovede sympatický umelec. Spoločne s manželkou Ayshen sa zosobášili v roku 2018 a túžili si založiť rodinu. Avšak cesta za vytúženým dieťatkom nebola jednoduchá a bola plná bolesti i sklamania.

Pred tým, než sa im v roku 2021 narodila dcérka Cyan, prekonali 2 potraty a neúspešné kolo procesov umelého oplodnenia. „Je pre nás všetkým. Je všetkým, o čom som kedy sníval,” povedal na margo dcérky spevák. „Cítili sme sa skutočne požehnaní a šťastní, že máme toto krásne a zdravé dieťatko,” dodal.

Príchod Cyan na svet bol pomerne dramatický. Narodila sa totiž predčasne, v 37. týždni tehotenstva, akútnou sekciou. Lekári totiž zistili, že sa u nej vyvinulo obmedzenie rastu plodu. Jej nožičky zrazu prestali rásť.

Dcérke dvojica túži dopriať súrodenca. Aj tentokrát však o jedno nenarodené dieťatko prišli a majú za sebou aj ďalší neúspešný transfer zamrazeného embrya. Ayshen bojuje s pocitom viny, ale manžel jej je veľkou oporou. „Jediné, čo chcem je, aby to moja manželka zvládla a prešla cez to. Nemám priestor a čas smútiť sám nad sebou,” povedal k tomu Simon. Ľudí s podobným osudom vyzýva, aby na svoju bolesť a smútok neboli sami. Aby o tom otvorene hovorili.