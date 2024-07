Avril Lavigne na premiére: Imidž ROVNAKÝ ako pred 20 rokmi, ale... Vek neoklame!

Avril Lavigne (Zdroj: CinemArt SK)

NEW YORK - V USA už slávnostná premiéra dlhoočakávanej novinky Deadpool a Wolverine prebehla. Ujsť si ju nenechala ani hviezdna Avril Lavigne (39), ktorá k filmu naspievala soundtrack. A hoci od jej začiatkov v šoubiznise uplynulo viac ako 20 rokov, imidž veľmi nezmenila. No vek už neoklame!

Avril Lavigne je na hudobnej scéne už viac ako 20 rokov. Konkrétne pieseň Sk8ter Boi, s ktorou prerazila, vydala v roku 2002. No hoci speváčka tento rok oslávi 40-ku, jej imidž sa rokmi veľmi nezmenil. Zúčastnila sa premiéry filmu Deadpool & Wolverine v New Yorku.

Vlasy má prefarbené na ružovo, mejkap nosí aj po rokoch stále taký istý - oči si lemuje výraznou čiernou linkou... Aj to oblečenie sa od roku 2002 veľmi nezmenilo. Prišla v čiernych kožených nohaviciach a vo veľkom sivom tričku. No hoci je stále verná svojmu dievčenskému imidžu, vek už neoklame... 20 rokov je predsa len 20 rokov. No napriek všetkému, stále vyzerá dobre!

Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Avril Lavigne (Zdroj: CinemArt SK)

Ryan Reynolds, Avril Lavigne (Zdroj: CinemArt SK)