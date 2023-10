Šokujúce priznanie manželky Willa Smitha: Je toto pravý dôvod oscarovej facky?!

(Zdroj: Profimedia)

LOS ANGELES - Slávna oscarová facka Willa Smitha (55), ktorú uštedril Chrisovi Rockovi (58), vyvoláva vášne dodnes. Nové detaily k incidentu priniesla Jada Pinkett Smith (52), ktorej sa manžel takýmto spôsobom zastal. Najnovšie ale prezradila, že ju chcel tento komik zbaliť v čase, kedy sa hovorilo o rozvode slávnej dvojice. A to mohlo byť dobrým dôvodom na to, čo Smith urobil.

Odovzdávanie Oscarov patrí medzi najväčšie udalosti v roku. Na slávnostný večer z roku 2022 sa však bude spomínať ešte veľmi dlho, a to hlavne vďaka Willovi Smithovi. Ten dal totiž v priamom prenose facku moderátorovi Chrisovi Rockovi, ktorý vtipkoval na adresu jeho manželky Jady Pinkett Smith.

Včera však vyvolala poriadny rozruch aj samotná herečka. Mnohých fanúšikov totiž šokovala správou o tom, že už 7 rokov so Smithom nežije v spoločnej domácnosti a netuší, ako bude vyzerať ich budúcnosť.

Okrem toho však prezradila aj to, že ju spomínaný Chris Rock v minulosti pozval na rande. Toto pozvanie malo prísť v čase, kedy sa vynorili špekulácie o tom, že manželstvo Smitha a jeho partnerky má vážne problémy a skloňoval sa rozvod. Podľa mnohých to mohol byť ďalší dôvod skratu Willa Smitha, pri ktorom na známeho komika fyzicky zaútočil.

„V podstate ma pozval na rande. Spýtala som sa ho, čo tým myslí a on na to, že počul, že sa s Willom rozvádzam. Povedala som mu, že sú to len fámy. Bol z toho mimo a následne sa mi ospravedlnil," povedala v rozhovore pre magazín People, v ktorom promovala svoje memoáre s názvom Worthy.

Will Smith a Jada Pinkett Smith (Zdroj: Profimedia)