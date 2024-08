Hviezdna speváčka si prešla peklom: Jej ex ju mal fyzicky napádať… Opísala hrozivé detaily!

(Zdroj: pixabay.com)

Dvojica spolu chodila len rok, avšak v roku 2019 sa im narodila dcéra Adeya. Následne sa začalo podľa speváčkynch slov peklo. Všetko vyvrcholilo v júni, kedy mal je bývalý partner v návale hnevu rozbiť dvere na jej spálni. Následne podala speváčka návrh na súd, ktorý mal Young-Whiteovi zakázať priblížiť sa k nej či k ich spoločnému dieťaťu.

Kehlani (Zdroj: SITA)

Len pár dní predtým však podal jej ex návrh, aby získal ich dcéru do svojej starostlivosti. Kehlani má byť totiž podľa jeho slov členkou kultu, o ktorom však nepovedal viac podrobností. Tieto tvrdenia však umelkyňa odmieta a v súdnych dokumentoch, ktoré sa podarilo získať magazínu Page Six, opísala hrôzy, ktoré si mala po jeho boku zažiť.

„Keď je rozrušený, tak nevie kontrolovať svoje pohyby a neustále na mňa kričí, hádže po mne veci a hovorí mi hrozné veci. Jeho správanie ma desí a je veľmi nevhodné pre malé dieťa. V našom dome som mu dovolila byť len preto, lebo sľúbil, že bude lepším rodičom a chcela som, aby mal dobrý vzťah s dcérou,“ povedala speváčka, podľa ktorej sa k nej mal správať násilne dokonca aj počas tehotenstva.

Podľa spomínaného Page Six mal súd žiadosti Kehlani vyhovieť a zákaz priblíženia by mal potrvať do 3. septembra, kedy prebehne ďalšie pojednávanie.

Kehlani (Zdroj: SITA)