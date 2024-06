Karol III. sa postupne vracia ku kráľovským povinnostiam: Camilla prezradila, ako na tom momentálne je!

(Zdroj: SITA)

LONDÝN - Britský kráľ Karol III. (75) sa pomaly vracia k svojim povinnostiam a pri nedávnej príležitosti sa k jeho stavu vyjadrila jeho manželka - kráľovná Camilla (76). Okrem toho, ako na tom momentálne je povedala aj to, že nie vždy robí to, čo by mal.