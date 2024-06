Normandia zažila počas osláv aj svadbu ako z rozprávky: Veterán (100) povedal áno 96-ročnej neveste

Spoločný vek novomanželov bol takmer 200 rokov (Zdroj: Profimedia.sk)

PARÍŽ - Storočný americký veterán Harold Terens sa v sobotu ráno na radnici v Carentan-les-Marais, neďaleko normandských pláží, kde sa 6. júna 1944 vylodil, oženil so svojou 96-ročnou snúbenicou Jeanne Swerlinovou. Obaja tak dokázali, že láska je večná a ani spoločný vek takmer 200 rokov ich neodradil od dňa D.

"Toto je najlepší moment môjho života, mám 100 rokov a moja snúbenca 96. Vziať sa tu v Carentane je neuveriteľné: je to moje druhé najobľúbenejšie miesto na svete. Cítim sa zase mladý," povedal Terens, keď po obrade zamával davu z balkóna. "Mojím náboženstvom je láska, a tá zvíťazila nad vojnou," dodal.

Keď sa v sobášnej sieni radnice s vysokým stropom a drevenými trámami starosta Jean-Pierre Lhonneur anglicky spýtal Swerlinovej, či si chce vziať Terensa za manžela, odpovedala vo francúzštine: "Oui". Až dotlieskalo publikum, kladne odpovedal aj Terens. Nevesta a ženích, ktorým je spolu takmer 200 rokov, sa za jasotu davu objali vášnivo ako mladé hrdličky, zatiaľ čo speváčka spievala skladbu Ave Maria.

"Čakala som 96 rokov, kým som našla toho pravého, a teraz mám svadbu, akú majú len kráľov a kráľovné," povedala ešte pred obradom Swerlinová. Radnica v Carentan-les-Marais na severozápade Francúzska na privítanie tohto amerického hrdinu vyzdobila stromy a inštalovala malý padák, čo je odkaz na amerických vojakov, ktorí 6. júna 1944 zoskočili padákom do Normandie. Po obrade sa neveste a ženíchovi a ich hosťom podávalo šampanské, ktoré rovnako zabezpečila radnica.

Po obrade si novomanželia dopriali malý obed v kruhu rodiny a priateľov. S pohárom šampanského v ruke zatancovala novomanželka so svojou dcérou niekoľko krokov na pieseň Marilyn Monroe. Potom sa s veľkým úsmevom na perách manželia pozdravili s malým davom zhromaždeným pred radnicou.

Storočný veterán, ktorý žije so svojou partnerkou v Boca Raton na Floride, mal v pláne sa neskôr pripojiť k sprievodu veteránov v centre Carentan-les-Marais. Nakoniec sa rozhodol od toho upustiť, pretože musel vyraziť na večeru s prezidentom Emmanuelom Macronom a s prezidentom Spojených štátov do Paríža. "Chceme, aby si uchoval sily, bol na (mnohých spomienkových) ceremóniách, je to únavný týždeň," povedal jeho syn Bill. Terens, ktorý v roku 2019 dostal francúzsky Rad čestnej légie, bol tento vo štvrtok znovu vyznamenaný spolu s mnohými ďalšími veteránmi.