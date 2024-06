INTÍMNE CHVÍLE hviezdy seriálu Bridgetonovci: Hore bez a… PRSNÍK v snúbencovej ruke!

(Zdroj: Netflix)

ST. TROPEZ - Seriál streamovacej platformi Netflix, Bridgetonovci, sa teší čoraz väčšej priazni divákov. No samotní herci si zjavne prišlú slávu ešte nestihli uvedomiť. Herečka Phoebe Dynevor totiž úplne odignorovala paparazzov a nechala sa nafotiť pri intímnej chvíli so svojím snúbencom!

Herečka Phoebe Dynevor, ktorú fanúšikovia seriálu Bridgetonovci môžu poznať ako Daphne Bridgeton, si užíva romantické chvíle so svojím snúbencom na jachte blízko pobrežia St. Tropez. Horúce slnko, oddych, svieže more... To všetko si dvojica spoločne na palube lode užíva. Plavidlo ďaleko od pevniny navyše dáva dvojici pocit súkromia.

No ten je klamlivý... V momente, keď si dvojica myslela, že je dostatočne ďaleko o od zvedavých fanúšikov, sa oddala intímnej chvíľke. Ryšavka si zložila vrchný diel svojich bikín a nechala si od snúbenca Camerona Fullera nežne hladkať prsia. Zabudli však na všadeprítomných paparazzov. A tak tento intímny moment teraz vidí celý svet.

(Zdroj: Profimedia)