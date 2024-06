JLo uprostred krízy v manželstve: Náhle RUŠÍ svoje turné... Je mi zle z toho, že som vás sklamala!

(Zdroj: SITA)

NEW YORK - Jennifer Lopez (J. Lo) zrušila svoje tohoročné severoamerické turné. Agentúre The Associated Press to potvrdili zástupcovia produkčnej spoločnosti Live Nation, informuje TASR.

"Jennifer si berie voľno, aby mohla byť so svojimi deťmi, rodinou a blízkymi priateľmi," uviedla Live Nation vo vyhlásení. Turné na podporu prvého sólového albumu za posledné desaťročie "This Is Me... Now" a sprievodného filmu malo byť jej prvým po piatich rokoch. Prvý koncert sa mal uskutočniť 26. júna v Orlande na Floride a turné sa malo skončiť v Houstone 31. augusta.

Spoločnosť Live Nation oznámila, že účastníkom, ktorí si kúpili vstupenky cez Ticketmaster, budú automaticky vrátené peniaze. Jennifer Lopez sa fanúšikom prihovorila vlastným vyhlásením na svojej webovej stránke OntheJLo, kde napísala: "Je mi úplne zle z toho, že som vás sklamala. Prosím, vedzte, že by som to neurobila, keby som nemal pocit, že je to absolútne nevyhnutné."

"Sľubujem, že Vám to vynahradím a budeme opäť všetci spolu. Všetkých vás veľmi milujem," dodala. Album "This Is Me... Now" vyšiel začiatkom tohto roka, 22 rokov po jej hitovom albume "This Is Me... Then". Pre AP povedala, že nový album je "zázrak" a "druhá šanca a rada by v ňom zachytila tento moment v čase tak, ako (minulý) album zachytil vtedajší moment v čase."