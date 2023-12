Šokujúca ZMENA slávneho herca: Preboha, TOTO by ste nečakali!

Gerard Butler (Zdroj: SITA)

NEW YORK – Známy herec Gerard Butler (53) si počas svojej hereckej kariéry získal množstvo fanúšikov. Tých však jeho najnovšie zábery poriadne šokovali. V uliciach New Yorku totiž prekvapil novým výzorom, ktorému dominovali blond vlasy.

Obľúbený škótsky herec patrí medzi najznámejších hercov svojej generácie a objavil sa vo viacerých známych počinoch. Fanúšikovia si jeho meno najviac spájajú s filmami, ako sú napríklad 300, Pád Bieleho domu či Lov na exmanželku.

Počas tohto roka má na svojom konte 2 filmy a momentálne pracuje na hviezdami nabitom projekte s názvom In The Hand Of Dante. V kriminálnom trileri sa okrem neho predstavia také mená, ako sú Oscar Isaac, Gal Gadot, Jason Momoa, John Malkovich či Al Pacino.

Premiéra tohto filmu sa očakáva v budúcom roku, avšak na presný dátum si budú fanúšikovia musieť počkať. Natáčanie je však v plnom prúde a na verejnosť sa dostali už aj prvé zábery. Na nich najviac šokoval práve Butler, ktorý sa v uliciach New Yorku objavil poriadne zmenený. Najviac však prekvapili jeho blond vlasy, ktoré budú jeho priaznivci zrejme nejaký čas rozdýchavať.

Gerard Butler (Zdroj: Profimedia)