Sexica (22) zhodila hviezdneho DiCapria (49): Je starý, čudný a v spálni preferuje... Ehm!

Hieke Konings prehovorila o svojej skúsenosti s Leonardom DiCapriom. (Zdroj: Instagram/ hieke_konings a SITA)

Nejedna žena sníva o dotykoch či bozkoch od hviezdneho Leonarda DiCapria. 22-ročná modelka Hieke Konings mala tú česť, ako však pre holandské vydanie magazínu Playboy prezradila, za veľa to nestálo.

Dvojica sa stretla v špeciálnom klube v Los Angeles, kde je možné dostať sa len na pozvánky. „Videla som ho, ako tam sedí v tmavej mikine a čiapke na hlave a nadviazala som s ním očný kontakt,” začala svoje rozprávanie pre Playboy mladá sexica. Potom k nej pristúpil hercov manažér so slovami, že Leo s ňou chce hovoriť. Heike sa to rozhodla využiť. Bozky od držiteľa Oscara ju však nejako nenadchli. „Bolo to ok, ale rozhodne nie to najlepšie čo som mala,” prezradila blondínka.

Keď modelku pozval DiCaprio k sebe domov, odmietla ho. „Bol v šoku. Samozrejme, nie je na to zvyknutý. Povedala som mu, že ja potrebujem viac času. Milo mi odpovedal, že to rešpektuje. A potom sústredil svoju pozornosť na iné dievča, s ktorým odišiel,” dodala.

Hoci holandská kráska s DiCapriom sex nemala, má viaceré priateľky, ktoré sa s ním vyspali. A kolujú o ňom teda rôzne reči. „Jedna priateľka mi povedala, že počas sexu mal slúchadlá v ušiach, lebo ju nechcel počuť. Ďalšia povedala, že jej dokonca dal vankúš na hlavu,” prekvapila Hieke. Tá z Lea rozhodne neodpadáva a má na neho jasný názor: „Je príliš čudný a príliš starý!”