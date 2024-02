Zadlžená hviezda Zúfalých manželiek: Z dna ju dostal OnlyFans... Stačilo jej 5 minút!

Drea de Matteo (Zdroj: SITA)

LOS ANGELES - Herečka Drea de Matteo (52) sa do povedomia verejnosti dostala vďaka seriálu Zúfalé manželky, kde stvárnila postavu Angie. No napriek tomu, že má za sebou hviezdnu kariéru, ocitla sa vo veľkých finančných problémoch. Na jej dom bola dokonca uvalená exekúcia. Na účte mala posledných 10 eur, keď sa rozhodla založiť si účet na platforme OnlyFans... Za 5 minút bola schopná svoje dlhy vyplatiť!

Sociálnu sieť OnlyFans sprevádza obrovská kontroverzia - hoci bol portál pôvodne vytvorený pre umelcov, napokon sa z neho stala stránka pre dospelých. Ženy a muži na ňu pridávajú svoje odvážne fotky, za ktoré dostávajú peniaze. Svoje účty na tejto stránke majú aj mnohé verejne známe osobnosti... Aj bývalá hviezda Zúfalých manželiek Drea de Matteo.

No ako sama priznáva, nič lepšie urobiť ani nemohla. „OnlyFans mi zachránilo život, stopercentne. Nemôžem uveriť, že to vôbec hovorím, ale naozaj nás to zachránilo,“ priznala pre britský denník DailyMail herečka. Do finančných problémov sa vraj dostala preto, že odmietla očkovanie proti koronavírusu - kvôli tomu potom nedostávala žiadne ponuky na natáčanie.

„Uvalili na mňa exekúciu. Snažila som sa predať dom skôr, než mi ho zoberú,“ priznala. V tom čase jej navyše zomrela mama a žena, ktorú považuje za svoju druhú mamu, sa ocitla na finančnom dne tiež. V čase, keď sa rozhodla založiť si účet na OnlyFans, mala na účte posledných 10 dolárov a nevedela ako ďalej. No už o pár minút sa všetko zmenilo.

„Hovorila som si, preboha. Za 5 minút som bola schopná splatiť dom,“ šokovala herečka, ktorej sa peniaze doslova začali sypať. Kritiku preto nerieši a neprajníkom odkazuje, aby súdili, až keď sa ocitnú v podobnej situácii. Vďaka účtu na OnlyFans sa jej totiž podarilo splatiť hypotéku, zachránila si tak strechu nad hlavou a zostalo jej ešte dostatok peňazí na založenie vlastného biznisu.

