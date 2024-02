Ani ZLOMENÁ NOHA ju nezastaví: Victoria Beckham na módnej šou... Ortéza a barly!

Victoria Beckham (Zdroj: SITA)

PARÍŽ - Včera vo Francúzsku odštartoval tradičný Fashion Week, ktorý potrvá až do budúceho utorka. Tento vychytený sviatok módy láka do spoločnosti aj tie najväčšie hviezdy svetového šoubiznisu. Ujsť si ho nemohla nechať ani veľká milovníčka módy Victoria Beckham (49)... A dorazil aj napriek zlomenej nohe. Tú mala v ortéze a v rukách barly!

Po talianskom Miláne sa Fashion Week "presunul" aj do francúzskeho Paríža. Odštartoval v pondelok a potrvá do budúceho utorka. Najväčší milovníci módy preto prileteli do mesta lásky už včera. Medzi nimi, samozrejme, nemohla chýbať ani bývalá "Spajska" Victoria Beckham. A hneď upútala pozornosť svojim netradičným výzorom.

Minulý týždeň vo štvrtok si totiž tmavovláska zlomila nohu v telocvični. „Z malej nehody mojej manželky v posilňovni bola čistá zlomenina,“ informoval vtedy na sociálnej sieti Instagram jej manžel David Beckham. Ani to však "Posh Spice" nezabránilo v tom, aby sa zúčastnila najväčšieho sviatku módy. Na módnej šou sa tak ukázala s ortézou na nohe a barlami v rukách.

No ani pri zdravotnom hendikepe nezostala svojej povesti nič dlžná - zatiaľ čo na jednej nohe mala zdravotnú pomôcku, druhou si vykračovala v bielej lodičke na tenkom opätku. Veď pozrite sami!

(Zdroj: Profimedia)