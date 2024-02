Šokujúci prejav oceneného herca: Cenu si preberal OPITÝ… Dostal panický atak!

Pedro Pascal (Zdroj: SITA)

V sobotu večer sa v Shrine Auditorium a Expo Hall v Los Angeles konal 30. ročník udeľovania Cien Združenia filmových a televíznych hercov - SAG Awards. Zo sošky sa tešili napríklad Robert Downey Jr., Cilian Murphy, Lily Gladstone, Da'Vine Joy Randolph, ale aj tvorcovia filmu Mission: Impossible Odplata. Okrem filmov sa ceny odovzdávali aj seriálom...

No a práve za vynikajúci herecký výkon v dramatickom seriáli si prevzal cenu herec Pedro Pascal. Konkrétne išlo o úlohu v sérii The Last of Us. No že by sošku získal práve on, zrejme nečakal. Na pódium totiž vyšiel "značne potužený alkoholom". Prezradil to sám vo svojej ďakovnej reči. „Toto je nesprávne z viacerých dôvodov. Hm, som trochu opitý. Myslel som, že sa môžem opiť,“ vyjadril sa.

To však zďaleka nie je jediná "perla" z jeho prejavu. „Preboha, robím zo seba blázna. Ale ďakujem za to!“ pokračoval Pascal, ktorý cenu nazval "neuveriteľnou poctou" a keď sa chcel poďakovať svojim kolegom nominovaným, došlo na ďalšiu perlu: „Teraz si nepamätám žiadne z vašich mien.“ Pokračoval teda v ďakovaní rodine, čo ho dojalo.

„Dostanem panický atak, odchádzam,“ uzavrel herec. Výhra v kategórii ho zjavne vykoľajila. Keď sa ho totiž neskôr opýtal módny návrhár Tan France, či je so svojím prejavom spokojný, zahlásil: „Nepamätám si, čo som povedal.“

Pedro Pascal (Zdroj: SITA)