Dráma Oppenheimer zbiera ĎALŠIE prestížne ocenenia: TOTO sú víťazi SAG Awards!

Tieto hviezdy sa radujú z ďalších ocenení. (Zdroj: SITA)

Nolanova snímka o vedcovi Robertovi Oppenheimerovi a jeho role pri vývoji atómovej bombe získala okrem ocenenia za najlepšie herecké obsadenie aj ceny za najlepšieho herca v hlavnej úlohe (Cillian Murphy) a za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe (Robert Downey Jr.)

Tvorcovia a hviezdy filmu Oppenheimer s radujú zo svojich ocenení.

Cillian Murphy (Zdroj: SITA)

Robert Downey Jr. (Zdroj: SITA)

Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala Lily Gladstone za jej účinkovanie v krimi westerne Vrahovia mesiaca kvetov (Killers of the Flower Moon). Za najlepší ženský výkon vo vedľajšej úlohe ocenili herečku Da'Vine Joy Randolph, ktorá si zahrala v komediálnej dráme Zimné prázdniny (The Holdovers).

Lily Gladstone (Zdroj: SITA)

Da'Vine Joy Randolph (Zdroj: SITA)

Tvorcovia filmu Mission: Impossible Odplata Prvá Časť (Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One) získali cenu za najlepšie kaskadérske výstupy.

Filmové ocenenia SAG sa považujú za dôležitý indikátor úspešnosti filmov pred blížiacimi sa Oscarmi. V poradí 96. ročník udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutoční 10. marca. Najviac nominácií na tohtoročných Oscarov získal práve film Oppenheimer. Bol nominovaný v 13 kategóriách vrátane najlepšej réžie a najlepšieho filmu.