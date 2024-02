Maskovanie hviezdnej krásky na letisku: Vyzerala ako vo VRECI NA ODPADKY… Nepomohlo!

Irina Shayk (Zdroj: SITA)

MILÁNO - Po francúzskom Paríži sa dni módy presunuli aj do talianskeho Milána. Fashion Week odštartoval včera a bude prebiehať až do pondelka. A medzi zúčastnenými nemôže chýbať ani ruská supermodelka Irina Shayk (38). Do mäkky módy priletela dnes a na letisku sa snažila maskovať. Vyzerala ako navlečená vo vreci na odpadli, ale... Nepomohlo!