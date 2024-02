Známy režisér spomína na náročné natáčanie s Bradom Pittom: Hádzali sme po sebe stoličky!

Brad Pitt (Zdroj: SITA)

Ed Zwick sa počas svojej kariéry zviditeľnil režírovaním viacerých známych počinov. Medzi ne patria filmy, ako sú napríklad Krvavý diamant, Posledný samuraj či Legenda o vášni. Posledný menovaný mu dokonca priniesol aj jednu z jeho dvoch nominácii na Zlatý glóbus.

Ed Zwick (Zdroj: SITA)

Natáčanie tohto filmu , ktorý mal premiéru v roku 1994, však nebolo vôbec jednoduché. Objavili sa v ňom totiž viaceré známe herecké osobnosti, medzi ktoré patria Anthony Hopkins či Julia Ormond. Zwick si však najviac pamätá na hlavnú hviezdu Brada Pitta.

Zážitky s ním zverejnil vo svojej knihe Hits, Flops, and Other Illusions: My Fortysomething Years in Hollywood. Memoáre režiséra síce pôjdu do predaja až 13. februára, ale magazínu Vanity Fair sa podarilo získať úryvky, v ktorých Zwick tvrdí, že po sebe s Pittom dokonca hádzali stoličky.

„Dal som mu pokyn, ktorý však bola len hlúpa provokácia voči nemu. Bradovi sa to nepáčilo a zvýšil hlas. Bol som na neho nahnevaný, pretože mi nedôveroval. Zároveň aj pre to, že ma nerešpektoval," uviedol Zwick.

„Brad sa ale nechcel vzdať bez boja. Na jeho obranu, tlačil som ho do toho, čo podľa neho nebolo dobré pre jeho postavu. Neviem, kto začal kričať, kto povedal prvú nadávku alebo hodil prvú stoličku. Možno som to bol ja. Keď sme sa rozhliadli okolo nás, celý štáb bol preč. Toto nebolo naposledy, čo sa niečo podobné stalo," doplnil režisér.

Brad Pitt (Zdroj: SITA)