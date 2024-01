Slávny herec natrel Brada Pitta: V ich byte robili poriadne nechutnosti!

Jason Priestley (Zdroj: SITA)

Priestley býval s Pittom a ich spoločným kamarátom v Los Angeles. Podľa jeho slov išlo o divnú štvrť, keďže si v tom čase nemohli dovoliť žiadny luxus. Čas v ich spoločnom byte však trávili poriadne nechutným spôsobom, o ktorom prehovoril v šou LIVE with Kelly and Mark.

„Hrávali sme hru, pri ktorej sme súťažili o to, kto vydrží dlhšie bez sprchovania. Keď si na to teraz spomeniem, tak je to poriadne nechutné," uviedol herec. Na otázku, ktorý z nich to dokázal dlhšie, povedal: „Brad, vždy to bol on. Nemyslím si, že to robí aj teraz, ale vtedy dokázal byť bez sprchy veľmi dlho," doplnil Priestley.

Podobnú skúsenosť má však aj ďalší hollywoodsky herec - Ben Affleck. Počas minulého roka totiž prezradil, že jeho najlepší kamarát a bývalý spolubývajúci Matt Damon je poriadny bordelár, ktorému nevadili v ich spoločnom príbytku ani červy.