Promi párik túži po ďalšom dieťati: Vynosí im ho NÁHRADNÁ MATKA!

Travis Barker a Kourtney Kardashian (Zdroj: SITA)

Kourtney Kardashian a jej manžel Travis Barker prežívali počas minulého roka rôzne emócie. Na jednej strane sa na pôrod spoločného potomka veľmi tešili, avšak zažili aj momenty plné strachu. Tehotná brunetka totiž musela absolvovať operáciu, ktorá ich synčekovi zachránila život.

Už pár týždňov si teda užívajú spoločné chvíle. Kourtney aj Travis majú okrem Rockyho aj po tri deti z predošlých vzťahov. Netaja sa tým, že by ďalšie dieťatko ešte uvítali. „Už o tom spolu hovorili, ale zhodli sa na tom, že tentokrát by bábätko vynosila náhradná matka,” uviedol pre Daily Mail dobre informovaný zdroj. „Rocky je ale ešte teraz maličký a oni si ho chcú naplno užiť. Ak by to do toho išli, tak až najskôr počas budúceho roka,” dodal.

Kourtney má za sebou tri bezproblémové tehotenstvá - Mason (13), Penelope (12) a Reign (10). To posledné ju dosť potrápilo. Náhradná matka vynosila deti aj jej sestrám Kim a Khloé.