Vo veku 97 rokov zomrel významný režisér: Rodina detaily jeho smrti tají!

NEW YORK - Vo veku 97 rokov zomrel známy kanadský filmový a televízny režisér a producent Norman Jewison. Počas svojej filmovej kariéry sa zaoberal najmä sociálnymi a politickými otázkami, pričom bežnému publiku sprístupňoval aj kontroverzné alebo komplikované témy.

Ako filmár bol mnohostranný: dokázal režírovať rasovú drámu (V žiare noci), štýlový thriller (Prípad Thomasa Crowna), muzikál (Fidlikant na streche) i romantickú komédiu (Pod vplyvom splnu), konštatovala agentúra AP.

Jewison býva označovaný za najvýznamnejšieho filmového režiséra v kanadskej histórii - bol známy svojou schopnosťou "vytiahnuť" zo svojich hercov skvelé výkony – svedčí o tom fakt, že 12 protagonistov jeho filmov bolo nominovaných na Oscara a päť z jeho hraných úloh sa stalo najlepším filmom.

Jewison, sedemnásobný nominant na Oscara, získal v roku 1999 prestížnu cenu Irvinga G. Thalberga Memorial Award od americkej Akadémie filmových umení a vied.

V roku 1988 založil Kanadské filmové centrum. V roku 2003 dostal cenu generálneho guvernéra v kategórii múzické umenie za celoživotné umelecké dielo za mnohonásobný prínos pre filmový priemysel v Kanade.

Medzi ďalšie vrcholy jeho režisérskej kariéry patria filmy 40 libier ťažkostí (1962), The Cincinnati Kid (1965), Rusi prichádzajú, Rusi prichádzajú (1966), Prípad Thomasa Crowna (1968), Jesus Christ Superstar (1973), Rollerball (1975), F.I.S.T. (v českom preklade P.Ě.S.T. - 1978), ...a spravodlivosť pre všetkých (1979), Najlepší priatelia (1982), Príbeh vojaka (1984), Agnes božia (1985), Peniaze tých druhých (1991), Only you (v českom preklade: Italské námluvy - 1994), Hurikán v ringu (1999) a Premlčanie (2003).

Ako v pondelok informovala agentúra AP, Jewison zomrel v sobotu. Jeho rodina si nepriala špecifikovať miesto skonu, oznámil oznámil publicista Jeff Sanderson.