ŠOKUJÚCE SLOVÁ Princa Harryho o odchode z kráľovskej rodiny: Boli sme k tomu prinútení!

Princ Harry (Zdroj: SITA)

Princ Harry má za sebou ďalší súd, ktorý ho čakal v jeho rodnej krajine. Tentokrát sa mu nepáčilo, že miestna vláda rozhodla, že po tom, ako sa vzdal svojich povinností člena kráľovskej rodiny, už nemá právo na najvyšší stupeň policajnej ochrany.

Proti tomuto rozhodnutiu sa odvolal a tak celý prípad skončil na súde. Toho sa Harry napokon nezúčastnil, ale jeho právny zástupca prečítal vyhlásenie, ktoré opäť vzbudilo veľký rozruch. Podľa jeho slov bol totiž k tomuto kroku donútený, a tak by malo byť rozhodnutie zrušené.

Princ Harry (Zdroj: SITA)

O jeho slovách informovali viaceré svetové médiá, ako napríklad New York Post. „Veľká Británia je môj domov. Je to miesto, kde chcem, aby sa moje deti cítili ako doma rovnako, ako v USA, kde žijú teraz. To sa však nedá, ak nie je možné ich v tejto krajine ochrániť," uviedol vo svojom stanovisku.

„Nemôžem nechať moju manželku čeliť takému nebezpečenstvu a vďaka mojím skúsenostiam nie som ochotný vystaviť nebezpečenstvu ani samého seba. Pre moju manželku a aj pre mňa bolo veľmi smutné, keď sme boli prinútení vzdať sa našich funkcií v kráľovskej rodine a opustiť túto krajinu," doplnil princ Harry.

Meghan Markle, princ Harry (Zdroj: SITA)