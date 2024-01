Harry a Meghan po narodení dcérky naštvali Alžbetu II.: Zúrila, ako nikdy predtým! TOTO je dôvod

Princ Harry a Meghan Markle (Zdroj: SITA)

Počas včerajšieho dňa sa pohľady mnohých ľudí upierali do Dánska, kde po 52 rokoch došlo k výmene panovníka. Po abdikácii Margaréty II. sa trónu ujal jej syn Frederik X. a pre krajinu išlo o historický okamih.

Pozornosť sa však ušla aj britskej kráľovskej rodine. Vo veľkom sa totiž hovorí o tom, že princ Harry a jeho manželka Meghan vraj boli dôvodom, prečo sa Alžbeta II. naštvala tak, ako nikdy predtým.

Všetko malo spôsobiť to, že verejne tvrdili, že panovníčka im dala povolenie na to, aby svojej dcére Lilibet dali meno podľa prezývky, ktorá prischla Alžbete II. v detstve. To však podľa knihy Charles III: New King, New Court od Roberta Hardmana nebola pravda.

Podľa jeho informácií, ktoré citoval denník Daily Mail, mal jeden z členov služobníctva povedať, že kráľovná bola po tvrdeniach Harryho a Meghan naštvaná tak, ako nikdy predtým. Dvojica pritom niekoľkokrát podotkla, že by toto meno bez jej zvolenia svojej dcére nikdy nedali.

Princ Harry s dcérkou. (Zdroj: profimedia.sk)