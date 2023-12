KÚZELNÁ PREMENA slávnej SuperStar: Schudla a vyzerá... FANTASTICKY!

Kelly Clarkson (Zdroj: SITA)

Písal sa rok 2002, keď Kelly Clarkson vyhrala prvý ročník speváckej šou American Idol. Sympatická a talentovaná blondínka si získala množstvo priaznivcov po celom svete a jej kariéra stúpala priam závratným tempom.

Popri tom si Kelly založila rodinu. V júni 2020 však vyšlo najavo, že speváčka sa s Brandonom Blackstockom chce rozviesť. Dvojica má spolu 9-ročnú dcéru River Rose a o dva roky mladšieho syna Remington Alexandra.

Práve deti sú tým hlavným dôvodom, prečo sa speváčka rozhodla zatočiť so svojou nadváhou a rozhodla sa žiť zdravšie. „Celý ten stres z rozvodu a toxické pracovné prostredie mali na ňu negatívny dopad. Presťahovala sa do New Yorku a urobila viacero životných rozhodnutí. Sústredí sa teraz na to, čo je najlepšie pre ňu a jej deti,” uviedol pre Daily Mail dobre informovaný zdroj.

„Je teraz single matkou. Chce byť zdravá a chce tu byť pre svoje deti čo najdlhšie. Sústredí sa na svoj nový život a chudnutie. S tým bojuje starým klasickým štýlom a poctivo na sebe pracuje,” dodal.

Pri pohľade na aktuálne fotografie speváčky už badať výraznejšie zmeny a treba uznať, že Kelly vyzerá jednoducho fantasticky. Čo poviete?

