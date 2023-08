Kourtney Kardashian (Zdroj: profimedia.sk)

Do očí jej pozeral málokto. A to nielen pre to, že na nich mala slnečné okuliare... Najstaršia zo slávnych sestier Kardashiniek - Kourtney nosí pod srdcom vytúžené dieťatko. Bruškom sa hrdo pýši na sociálnych sieťach. Podobne, ako iné promi mamičky, je v centre pozornosti aj vďaka svojim outfitom.