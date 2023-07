Dokonale UTAJENÝ ROZCHOD v šoubiznise: Krásna modelka je po 2 rokoch opäť sama!

Vyzeralo to, že našla svoje šťastie... Avšak namiesto zásnub či svadby prišiel rozchod. So správami o tom, že Bella Hadid a Marc Kalman sa v jari rozišli, prišiel v týchto dňoch Daily Mail. „Boli do seba veľmi zamilovaní, ale napokon sa rozhodli svoj vzťah ukončiť. Bella je veľmi milý človek, ale je pre ňu náročné zvládať tlak, ktorý so sebou sláva prináša. Od ich rozchodu sa usiluje viac starať hlavne o seba,” uviedol k tomu dobre informovaný zdroj. Medzi dvojicou vraj aj po rozchode panujú dobré vzťahy.

Galéria fotiek () Bella Hadid a Marc Kalman v čase, keď tvorili šťastný pár.

Zdroj: profimedia.sk

Slávna topmodelka zhruba pred deviatimi mesiacmi definitívne skoncovala s alkoholom. Nikdy s ním nemala problém, ani s drogami, ale jednoducho sa rozhodla, že bude zdravšie žiť. Momentálne sa nachádza na ozdravnom pobyte, kde sa lieči z následkov lymskej boreliózy, ktorá ju postihla.