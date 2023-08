Modelka trpiaca vzácnym ochorením: Na pláži urobila STRIPTÍZ… Megan, vidno ti VŠETKO!

Megan Marx urobila na pláži striptíz. (Zdroj: Profimedia)

AUSTRÁLIA - Modelka Megan Marx (34) sa do povedomia verejnosti dostala v roku 2016 vďaka reality šou, ktorú na Slovensku poznáme pod názvom Ruža pre nevestu. Odvtedy je v hľadáčiku austrálskych paparazzov. No a tým sa nedávno podaril naozaj horúci úlovok. Blondínka totiž na pláži robila "striptíz". Bolo jej vidno všetko!

Megan Marx začiatkom roka oznámila verejnosti, že trpí vzácnym genetickým ochorením, ktoré sa nedá vyliečiť. Spinocerebelárna ataxia je postupne zhoršujúce sa ochorenie, pri ktorom pacient v dôsledku poruchy jemnej koordinácie svalových pohybov, stráca fyzickú kontrolu. No napriek vážnej diagnóze modelka nestráča radosť zo života.

Paparazzi ju v nedávno vyfotili, ako si na motorke prifrčala na pláž Gold Coast na juhovýchode austrálskeho Queenslandu, prezliekla sa do plaviek a vychutnala si osviežujúce more. No a práve v momente, kedy sa prezliekala do bikín, urobila fotografom malý striptíz. Vyzliekla si tričko a odhalila, že pod nim neskrýva žiadnu podprsenku. Ukázala tak úplne nahé prsia!

(Zdroj: Profimedia)