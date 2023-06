Slávny herec porozprával o pobyte za mrežami: Najhoršia vec, aká sa mi kedy stala!

V roku 1999 putoval predstaviteľ filmového Iron Mana za mreže kvôli tomu, že sa nedostavil na povinný test na prítomnosť drog v jeho tele. Ten mu súd nariadil po tom, ako ho obvinili z prechovávania kokaínu.

„Posnažím sa vám opísať krátke útržky. Som na súde, zúrivý sudca mi dal oveľa väčší trest, než som si zaslúžil a v tom na mňa začal hovoriť latinčinou. V tej chvíli som si myslel, že ma preklial," povedal herec v podcaste Armchair Expert.

Downey Jr. nakoniec putoval za mreže na tri roky, z ktorých si odsedel jeden. V spomínanom podcaste opísal toto náročné obdobie. „Je to asi najnebezpečnejšie miesto, na akom som kedy bol. Je to, akoby ste cítili vo vzduchu zlo. Nebola tam žiadna príležitosť, iba samé hrozby. Bola to tá najhoršia vec, ktorá sa mi kedy stala" opísal Downey Jr.

Po prepustení z väzenia však s drogami neprestal a znova ho zatkli. So závislosťou však definitívne skoncoval v roku 2003, keď mu jeho terajšia manželka Susan dala ultimátum. Umelec si nakoniec vybral svoju polovičku.