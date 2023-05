Kardashianka s prelepenou tvárou: Odstraňovali jej NÁDOR... Je to RAKOVINA!

LOS ANGELES - Hoci si dievčatá z rodu Kardashian potrpia na svoj zovňajšok, zdravie je prioritou. Svoje by o tom aktuálne vedela rozprávať Khloé (38), ktorá sa niekoľko posledných mesiacov ukazuje s prelepeným lícom. Ako teraz priznala, na líci mala nádor... Čo je horšie, ukázalo sa, že bol zhubný!

Keď sa Khloé objavila na verejnosti s prelepenou tvárou, mnohí sa pýtali, čo sa jej stalo. Kardashianka si totiž na svoj výzor potrpí a za bežných okolností by sa s takýmto niečím na tvári neukázala. V tomto prípade však plavovláska pochopila, že zdravie je tisíckrát prednejšie ako vzhľad.

V novej upútavke na ďašiu sériu ich reality šou prehovorila viac o strachu, ktorý v posledných mesiacoch prežívala. Lekári jej totiž diagnostikovali rakovinu kože. Už v minulosti jej pritom jeden melanóm z tela odstraňovali, konkrétne z chrbta. Na tento typ rakoviny má tak zrejme predispozície.

Všetko to začalo nenápadne. „Keď som si všimla malú hrčku na tvári, predpokladala som, že ide len o pupák. Keď však po siedmich mesiacoch nezmizol, rozhodla som sa podstúpiť biopsiu,“ vysvetľovala Khloé. Návšteva lekára jej nakoniec zachránila život. „O niekoľko dní neskôr mi povedali, že musím okamžite podstúpiť operáciu na odstránenie nádoru z mojej tváre,“ dodala.

V upútavke na tretiu sériu Kardashianiek ukázali aj zašitú ranu po odstránení nádoru, ktorú Khloé posledné mesiace schovávala pod náplasťami. „Melanóm je smrteľný,“ zdôrazňuje blondínka. „Je to oveľa vážnejšie, ako som predpokladala. Mám predispozíciu na melanóm. Ale aj tí z vás, ktorí ju nemajú, choďte na kontroly. Prosím, berte to vážne a robte si pravidelné samovyšetrenia, ako aj chodievajte na ročné prehliadky,“ vyzýva dvojnásobná mamička.

„Som vďačná, že sa môžem podeliť o to, čo doktorka Fischer dokázala - všetky okraje sa zdrajú byť čisté a teraz sa spustil proces hojenia,“ pokračovala. „Takže, naďalej budete vidieť moje náplaste a keď mi dovolia, uvidíte aj jazvu (a rez na líci po odstránení nádoru), ale dovtedy dúfam, že sa vám bude páčiť, ako úžasne vyzerajú tieto náplaste na tvári,“ oznámila jemne ironicky.

„Ďakujem mojim úžasným lekárom! Som vám nesmierne vďačná. Viem, ako veľmi ste nechceli rezať do mojej tváre, ale napriek tomu ste išli do toho, aby ste ma zachránili. Som veľmi vďačná, že sme to podchytili včas. Mala som obrovské šťastie. Jediné, čo mi z toho zostalo, je jazva na pamiatku. Väčšina ľudí také šťastie nemá,“ dodala. Kardashianka.