Bývalý priateľ Taylor Swift šokuje: Krátko po rozchode ho spájajú s inou ženou!

O rozchode Swift a Alwyna sme vás na Topkách informovali pred dvoma týždňami. Rozpad ich vzťahu prišiel ako blesk z čistého neba a dnes už je definitívne minulosťou. Dvojica bola spolu približne 6 rokov.

Alwyn však momentálne na smútok nemá čas. V týchto týždňoch totiž natáča film The Brutalist, v ktorom sa okrem neho objavia aj ďalšie herecké hviezdy, ako sú napríklad Vanessa Kirby, Adrien Brody, Marion Cotillard či Emma Laird.

Práve s poslednou menovanou si mal počas natáčania v Budapešti veľmi sadnúť po ľudskej stránke a objavil sa aj v jej príspevku na sociálnej sieti Instagram, kde Laird zverejnila zábery z hlavného mesta našich susedov.

To, že majú jeden k druhému blízko, potvrdil aj zdroj z ich okolia. „Odkedy sa rozšírili správy o ich rozchode, Emma bola pre Joea veľkou oporou. Zápasil so slávou a spoločné chvíle s Emmou v Maďarsku, kde ho nikto nepoznal, si veľmi užíval," povedal zdroj pre The Sun.