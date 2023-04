Vzťah herca a sexi modelky je minulosťou: Prsty v tom mala mať jeho kolegyňa!

Špekulácie o konci vzťahu Glena Powella a Gigi Paris sa objavili včera po tom, ako modelka pridala na svoj profil na sociálnej sieti Instagram krátke video, ku ktorému napísala: „Poznať svoju hodnotu a ísť ďalej."

Tesne predtým na tejto sociálnej sieti prestala sledovať svojho partnera a aj herečku Sydney Sweeney, ktorá s ním momentálne pracuje na filme Anyone But You. Viacerí dokonca špekulovali, že by dvojica mohla mať aj iný, než len pracovný vzťah.

Dnes už správy potvrdzujúce ich rozchod doslova zaplavili internet. Pre magazín Entertainment Tonight, ktorý túto informáciu priniesol ako prvý, to povedal zdroj z okolia dnes už bývalého páru.

Magazínu People sa podarilo zistiť viaceré detaily o ich rozchode a aj to, či v tom mala naozaj prsty aj Sweeney. „Gigi a Glen sa v minulosti rozišli už viackrát. Gigi nebola nikdy šťastná so vzťahom na diaľku. Keď sa za ním vybrala do Austrálie, kde natáčal, obaja sa rozhodli, že to definitívne ukončia. Stalo sa to pred niekoľkými týždňami," povedal jeden zo zdrojov.

„Gigi si je vedomá, že Glen a Sydney spolu nikdy nič nemali. Za ich rozchodom bola vzdialenosť medzi nimi. On berie svoju robotu veľmi vážne a bolo to pre nich náročné. So Sweeney to nemalo nič spoločné. Natáčajú spolu romantickú komédiu. Všetci si preto myslia, že je medzi nimi dobrá chémia, ale je to len ich práca. Sú to herci a kamaráti, ktorí sa stretli na natáčaní," uzavrel druhý zdroj.