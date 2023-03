Bolestná SPOVEĎ slávnej blondínky: Priznala POTRAT a prekvapivú DIAGNÓZU!

LOS ANGELES - Otvorila svoju trinástu komnatu! Aj keď by sa zdalo, že Paris Hilton (42) už ani nemá čím prekvapiť, opak je pravdou. Slávnej blondínke by už o týždeň mala vyjsť kniha, v ktorej podľa vlastných slov odhalí viaceré tajomstvá. Napríklad aj to, že v minulosti podstúpila interrupciu.