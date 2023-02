Paris Hilton sa v tajnosti stala MAMOU: Zverejnila PRVÉ FOTO bábätka... Takéto dostal meno!

Keď koncom januára Paris Hilton zverejnila, že sa stala mamou, bol to pre verejnosť obrovský šok. Nikto totiž ani len netušil, že si s manželom Carterom Reumom nechali vynosiť dieťatko náhradnou matkou.

„Vždy bolo mojím snom stať sa matkou a som šťastná, že sme sa s polu s Carterom našli. Sme nadšení, že sme si založili rodinu a naše srdcia priam vybuchujú láskou pre nášho synčeka,“ uviedla blondínka. Verejnosti však vtedy ukázala len ručičku ich bábätka.

No teraz na svojom profile na sociálnej sieti Instagram zverejnila úplne prvé fotky so synom. Na jednej je spolu s manželom a spiaceho chlapčeka drží v náručí. A na druhej je iba ona sama a syna bozkáva na tváričku. „Malý Phoenix. Celý náš svet,“ napísala k záberom. Pozrite, ako to Paris pristane v úlohe mamičky!