Slávna blondínka šokuje: Bozky s učiteľom na ZŠ, bol to pedofil!

Paris Hilton vo svojej knihe Paris: The Memoir spomína aj na svoje školské časy a konkrétne na obdobie, keď bola v 8. ročníku. Ako tvrdí v tom čase ju mal obťažovať jej učiteľ, ktorému v knihe hovorí "pán Abercrombie".

Ako blondínka tvrdí, bol do nej zamilovaný, dal jej svojej telefónne číslo a požiadal ju, aby to, že sú v kontakte, bolo ich tajomstvom. „Volal mi takmer každú noc a zhovárali sme sa hodiny. Hovoril mi, aká som úžasne zrelá, krásna, inteligentná a pri tom nepochopená a výnimočná,” uvádza vo svojej knihe Paris.

So spomínaným učiteľom sa stretli, keď jej rodičia neboli doma. „Vzal ma do náručia a pobozkal ma,” spomína blondínka. Keď sa jej rodičia vrátili domov, pristihli ich v aute. Hneď na to ju poslali do Francúzska na prázdniny k starej mame.

„Trvalo roky, než som sa s tým celým vyrovnala a označila ho za pedofila,” uviedla na margo toho Paris. Tá v knihe hovorí aj o sexuálnom obťažovaní, či znásilnení. Priznala tiež, že v mladosti bola na potrat.