Obrovské NEŠŤASTIE! Herečka prišla o svoje dieťatko priamo počas vystúpenia na javisku

Laura Benanti patrí medzi popredné muzikálové herečky a preslávila sa hlavne vďaka svojmu pôsobeniu na Broadwayi. Na konte má viacero ocenení. Okrem toho sa úspešne venuje aj spevu. Koncert mala napríklad uplynulý pondelok...

Ten bol však pre túto umelkyňu veľmi bolestný. Tesne pred vystúpením totiž prišla o svoje nenarodené bábätko. O celej situácii prehovorila na svojom profile na sociálnej sieti Instagram, kde prezradila bližšie detaily.

„3. apríla som vystúpila na javisku pred 2000 ľuďmi počas toho, ako som prežívala potrat. Vedela som, že sa to deje. Začalo sa to pomaly ešte predchádzajúci deň. Ak by to bolo pre mňa po prvýkrát, čo som niečo také zažila, asi by som nebola schopná vystúpiť. Bohužiaľ som však túto bolesť nezažila po prvýkrát. Teraz som však touto cestou prešla s úžasnými ľuďmi v hľadisku, s mojou kapelou a s celým tímom," povedala Benanti.

„Ďakujem malej dušičke, ktorá si ma vybrala ako svoj domov, aj keď to bolo len na krátko. Ja a môj manžel sme zlomení, ale dostaneme sa cez to tak, ako aj mnoho iných ľudí. Tento príbeh nezdieľam preto, lebo chcem sympatie alebo pozornosť, ale chcem pripomenúť ľuďom a rodinám, ktoré zažili podobnú stratu, že to nie je hanba a že nie ste sami," uzavrela emotívny príspevok talentovaná speváčka.