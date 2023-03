Z niekdajšej FEMME FATALE chodiaca HRÔZA: Drogy a bujarý život sa na nej podpísali… Och, čo tie zuby?!

BERLÍN - O francúzskej herečke Béatrice Dalle (58) sa kedysi hovorilo ako o femme fatale. Bola krásna a plietla hlavy mužom po celom svete. No ktovie, či by tomu tak bolo aj dnes. Roky hírenia a užívania drog sa na nej totiž škaredo podpísali. Na filmovom pestivale v Berlíne všetkým ukazovala svoj odpudivý chrup!

Hoci Béatrice Dalle bola v minulosti nazývaná femme fatale, za zmyselnou tváričkou sa skrýval poriadny čert. Francúzska herečka na seba v časoch svojej najväčšej slávy pútala pozornosť drogovými excesmi a šialenými výstrelkami. V 90. rokoch bola dokonca odsúdená za napadnutie, krádeže v obchodoch, obvinená z držania drog a za ďalšie prešľapy.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Gaumont

No napriek všetkým svojim kauzám je dodnes pozývaná do spoločnosti. Nedávno sa napríklad ukázala na filmovom festivale v Berlíne, kde propagovala film La Bête dans la jungle, v ktorom hrá... A naposledy prišla aj na jednu z prehliadok v rámci parížskeho týždňa módy. No a nedalo sa nevšimnúť si, ako sa temná minulosť podpísala na jej výzore.

Hoci tmavovláska srší pozitívnou energiou a všade navôkol rozdáva úsmevy, práve tie odhalili, že by čo najskôr mala navštíviť svojho zubára. V ústach totiž schováva chrup, ktorý vyzerá ako po zásahu umeleckých maskérov počas natáčania hororu. Je evidentné, že za stav svojich zubov "vďačí" rokom nezdravého životného štýlu...

Galéria fotiek (4) Zdroj: Profimedia