Najštýlovejšia Spajska sa chránila pred slnkom: PREBOHA… Victoria, ideš lyžovať či zvárať?!

Francúzsko v týchto dňoch žije módou - v Paríži sa totiž koná už tradičný módny týždeň. V rámci toho sa v pondelok konala luxusná prehliadka módneho domu Jacquemus, s názvom "Le Chouchou". Mólo bolo postavené pri jazere v záhrade zámku vo Versailles a hostia sa na modelky pozerali z lodiek.

Šou si nenechali ujsť ani manželia Victoria a David Beckhamovci. A práve nežnejšia z dvojice na seba pútala pozornosť. O tej je známe, že má veľmi blízky vzťah k móde, veď napokon sama v tomto odvetví podniká. A štýlovo sa nahodila aj na túto módnu šou. Oblečené mala dlhé letné šaty svetlej farby, ku ktorým si obula čižmičky s otvorenou špičkou. V ruke mala čiernu väčšiu kabelku so zlatou retiazkou...

No to, čo pútalo najviac pozornosti, boli jej veľké čierne okuliare. Tie jej totiž prekrývali polovicu tváre a ich tvar pôsobil, že si pomýlila akciu. Vyzerala totiž, že má namierené na lyžiarsky svah alebo chce čosi pozvárať. Podobný typ ochrany proti slnku je však aktuálne veľmi trendy a to vie aj samotná Victoria. Veď napokon, vždy bola považovaná za najštýlovejšiu členku dievčenskej skupiny Spice Girls.