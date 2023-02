Známy spevák trpí Tourretovým syndrómom: Počas koncertu mal tiky, fanúšikovia sa postarali o emotívny moment!

V septembri minulého roka sme vás informovali, že Lewis Capaldi trpí Tourretovým syndrómom. Choroba bola pre neho novinkou, a tak sa musel naučiť žiť s jej príznakmi, ako sú napríklad tiky.

Momentálne však už koncertuje po Európe a v rámci svojho turné zamieri aj do USA. Touto koncertnou šnúrou chce zviditeľniť svoj druhý album Broken by Desire to Be Heavenly Sent, ktorý by mal byť vydaný 19. mája.

Počas jeho koncertov sa však stále viac prejavuje spomínaný Tourettov syndróm. Tiky, ktoré sú s týmto ochorením spojené, sú miestami veľmi viditeľné a dokonca mu spôsobujú aj problémy so spievaním.

Ako informuje magazín Rolling Stone, rovnaký problém mal aj počas vystúpenia vo Frankfurte, ktoré bolo na programe 21. februára. Fanúšikovia v tomto meste ho však počas jeho najväčšieho hitu Someone You Loved podporili a koniec jeho piesne zaspievali namiesto neho.

Rolling Stone ďalej informoval, že podobné problémy mal aj v Belfaste, kde o nich otvorene prehovoril. „Možno ste si už všimli, že mám mierne tiky. Nemusíte sa báť, mám Tourettov syndróm. Ale je mi dobre. Som absolútne v poriadku, len mám tiky,” povedal svojim fanúšikom.