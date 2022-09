Hviezdny spevák priznal VÁŽNU CHOROBU: Mysleli si, že je NA DROGÁCH a on pritom...

Lewis Capaldi získal celosvetovú slávu vďaka svojmu debutovému albumu Divinely Uninspired to a Hellish Extent, ktorý si získal srdcia miliónov fanúšikov. Na ňom sa objavili aj jeho najväčšie hity, ako napríklad Before You Go alebo Someone You loved.

Kto by však čakal, že spevák využije svoju slávu a bude produkovať novú hudbu, zostane na omyle. Od vydania spomínaného albumu už ubehli 3 roky a spevák od vtedy nevydal žiadnu novú pieseň. Fanúšikovia dlhšie špekulovali, čo sa s ním vlastne deje. Na pretras dokonca prišla aj myšlienka, že Lewis prepadol drogám. Všetko však vyvrátil v nedávnom rozhovore, v ktorom priznal, že bojuje s vážnou chorobou.

Pre denník The Sun umelec prezradil, že trpí Tourretovým syndrómom a že sa neustále učí, ako s touto chorobou žiť. „Diagnostikovali mi Touretteov syndróm. Chcem o tom hovoriť, pretože nechcem, aby si ľudia mysleli že užívam kokaín alebo niečo podobné. Prejavuje sa to na mojom ramene. Keď som nadšený, šťastný, nervózny alebo vystresovaný, začne mi šklbať ramenom. Je to niečo, s čím som sa naučil žiť. Ale nie je to také zlé, ako to vyzerá," povedal spevák.

Svojím fanúšikom o svojej chorobe porozprával aj v livestreame na sociálnej sieti Instagram. „Je to pre mňa niečo nové a stále som sa o tom nedozvedel všetko. Dostávam botox do ramena, aby sa prestalo hýbať. Niektoré dni je to bolestivé a nepríjemné, ale to je tak všetko. Keď mi povedali, že trpím týmto syndrómom, uvedomil som si, že to veľa vecí vysvetľuje. Spätne som sa díval na moje interview z roku 2018 a všimol som si, ako to robím," prezradil Lewis svojím fanúšikom.