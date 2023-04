Známy spevák trpí Tourretovým syndrómom: OBROVSKÁ RANA... Hudba jeho stav zhoršuje, prehovoril o KONCI!

Už počas minulého roka sme vás na Topkách informovali o tom, že Lewis Capaldi priznal, že trpí Tourettovym syndrómom. Ten sa v poslednej dobe začal prejavovať aj počas jeho koncertov, kde mal tiky, ktoré mu robili veľké problémy.

V jeho poslednom rozhovore sa pre The Times rozhovoril o tom, že prejavy tohto ochorenia zhoršuje to, čo ho preslávilo po celom svete. V rámci jeho hudobnej kariéry totiž zažíva stres z vystupovania, ktorý jeho tiky ešte znásobuje.

„Tieto veci spôsobuje hlavne hudba, keď nevystupujem alebo netvorím, tak som v úplnej pohode celé mesiace. Takže je to zvláštna situácia. Momentálne mi to za to stojí, ale ak sa to bude zhoršovať a začnem si spôsobovať nenapraviteľné škody, tak skončím. Nerád preháňam, ale existuje veľmi reálna možnosť, že s hudbou skončím," povedal Capaldi.

Viacero ľudí si v minulosti myslelo, že za jeho tikmi je užívanie drog. Známy umelec aj kvôli tomu priznal, že bojuje s týmto vážnym ochorením, o ktorom prezradí viac už 5. apríla v jeho dokumente How I'm Feeling Now, ktorý si jeho fanúšikovia budú môcť pozrieť na Netflixe.